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Передовые методы: военные отработали спасение на море в ходе учений «Баренц-2022»

Михаил Аброськин
Алиса Краузе
01:02 06.06.2022
На учениях в Мурманске провели сложнейшую операцию по условному спасению на море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Подводная дизель-электрическая лодка начала свое погружение. Скоро она ляжет на грунт. Этот маневр имитирует плавание в аварийных условиях. И единственный шанс моряков «выбраться на поверхность» - это спасательный глубоководный аппарат АС-34.

Аппарат способен погрузиться на километровую глубину и принять на борт людей. Через специальный шлюз проходят подводники и размещаются в техническом отсеке (он же - барокамера). Всего аппарат может забрать до 20 человек.

За действиями моряков в ходе учений «Баренц-2022» в Мурманске пристально наблюдают с борта спасательного судна «Георгий Титов». Экипажи катеров метр за метром прощупывают водную толщу гидроакустическими комплексами. Необходимо собрать как можно больше информации о том, как именно подводная лодка расположилась на дне. Ведь предстоящая операция по спасению требует колоссальной точности действий экипажа спасательного аппарата.

«Это сравнимо со стыковкой в космосе, но тут еще течение, которое влияет на управляемость аппарата. Его поворачивает, и это надо учитывать», - рассказал командир СКГ АС-34 Алексей Федичев.

Лодка лежит на глубине 40 метров. Командиру АС-34 предстоит найти в темноте аварийно-спасательный люк на корпусе субмарины и состыковаться с точностью до сантиметра. Только после этого подводники смогут перейти на борт спасательного аппарата.

«Спасенные» на борту корабля. Сложнейшая операция позади, но моряки уверяют: в этом не было ничего сложного, ведь тренировки проходят регулярно.

На этом, однако, учения не завершаются. Нескольким подводникам удалось выбраться через торпедные аппараты и теперь их «раскидало течением». На поиски людей отправляется самолет Ил-38. Он прочесывает район и сбрасывает специальный маркер: так кораблям будет легче найти «пострадавших».

Вопреки привычному спасению каждого человека в отдельности, использование специальных боновых заграждений позволяет намного быстрее собрать разбросанных на поверхности воды людей и поднять их на борт. Это передовая методика, которую моряки североморцы теперь используют на практике.

«В экстремальной ситуации откроется второе дыхание, и заберешься, куда тебе надо будет», - рассказывает о подъеме на бонах один из матросов.

После ледяной воды - горячая ингаляция газовой смесью. Это самый эффективный способ согреться без вреда здоровью моряков.

Ежегодно программа учений по спасению на море расширяется и усложняется. В нее добавляют новые элементы. Моряки североморцы осваивают передовые способы оказания помощи пострадавшим.

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