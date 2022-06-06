Глава РСМД оценил, удастся ли США настроить латиноамериканские страны на антироссийский лад

Так, на предстоящем саммите США могут попытаться выполнить две основные задачи: во-первых, добиться единодушной поддержки латиноамериканцами антироссийской позиции США, во-вторых, принудить эти страны выбирать между США и Китаем в пользу первого.

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Предстоящий Саммит Америк, который пройдет с 6 по 10 июня в Лос-Анджелесе, даст ответ: удалось ли США сколотить однополярный мир и безграничный глобальный мир с либеральной системой. Об этом в своей статье для китайской газеты Global Times размышляет генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Как он отмечает, избирательность, которую проявляют США в процессе приглашения участников саммита, уже вызвала определенную озабоченность в Латинской Америке. Некоторые страны сомневаются: стоит ли высокопоставленным лидерам присоединяться к данному мероприятию.

По мнению Андрея Кортунова, проблема заключается не только в участии. В материале он предполагает, что США предпримут попытку выполнить две основные задачи на предстоящем девятом саммите. Во-первых, добиться единодушной поддержки латиноамериканцами антироссийской позиции США. Во-вторых, принудить эти страны выбирать между США и Китаем в пользу первого.

«<...> Большинство стран Латинской Америки не намерены превращать российско-украинский конфликт в приоритет своей внешней политики. Некоторые из них могут очень критически относиться к специальной военной операции Кремля. Но большинство из них, включая такие крупные державы, как Бразилия, Мексика и Аргентина, отказываются от жестких экономических санкций против Москвы. Наоборот, антироссийские санкции, исходящие с Запада, они часто рассматривают как возможность заполнить образовавшийся вакуум и укрепить позиции на российских рынках. Кроме того, им просто не нравится, когда Белый дом учит их тому, что они должны или не должны делать в международных делах», - приводит его слова китайское издание.

Генеральный директор РСМД предположил, что некая результативность данного саммита может быть. Например, могут быть обсуждены проблемы транснациональной миграции в Западном полушарии, а также проблемы изменения климата. Однако, по мнению политолога, американская сторона должна заняться изменением своих привычек для выстраивания отношений с соседями.

«Но для того, чтобы добиться успеха, администрация Байдена должна отказаться от своих старых привычек высокомерия сверхдержавы и заняться многочисленными реальными потребностями и проблемами соседей США. Как сказал древнекитайский философ Лао-Цзы, "будь вождем, но никогда не владыкой"», - подытожил политолог Андрей Кортунов.

Ранее сообщалось, что руководители некоторых крупных стран, расположенных на американском континенте, грозятся не приехать на Саммит Америк, который пройдет в Лос-Анджелесе.

Как сообщает издание New York Times, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Бразилии Жаир Болсонару вероятно не посетят данное мероприятие. В свою очередь, как пишет издание, это нанесет удар по президенту США Джо Байдену и поставит под угрозу повестку дня Белого дома в регионе.