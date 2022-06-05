«Спасибо, что пришли»: военные ЗВО вручили подарки и продуктовые наборы ветеранам в Харьковской области
Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) вручили продовольственные наборы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны в Харьковской области. Всего в освобожденные населенные пункты региона доставили 40 тонн гуманитарной помощи.
Как рассказали в Минобороны России, местные жители получили продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь обеспечиваются семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды.
«Во время раздачи гуманитарной помощи военнослужащие ЗВО совершили подомовой обход ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им подарки и продуктовые наборы», - говорится в сообщении ведомства.
Ветераны и местные жители поблагодарили российских военнослужащих за помощь.
С марта этого года РФ направила на Украину свыше 24 тысяч гуманитарной помощи, ранее сообщили в Минобороны. Это продукты питания, медикаменты, одежда и предметы первой необходимости.