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«Спасибо, что пришли»: военные ЗВО вручили подарки и продуктовые наборы ветеранам в Харьковской области

Анна Касаткина
05:42 05.06.2022
Военнослужащие в первую очередь доставляют гумпомощь пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) вручили продовольственные наборы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны в Харьковской области. Всего в освобожденные населенные пункты региона доставили 40 тонн гуманитарной помощи.

Как рассказали в Минобороны России, местные жители получили продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь обеспечиваются семьи с детьми, пожилые люди, инвалиды.

«Во время раздачи гуманитарной помощи военнослужащие ЗВО совершили подомовой обход ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им подарки и продуктовые наборы», - говорится в сообщении ведомства.

Ветераны и местные жители поблагодарили российских военнослужащих за помощь.

С марта этого года РФ направила на Украину свыше 24 тысяч гуманитарной помощи, ранее сообщили в Минобороны. Это продукты питания, медикаменты, одежда и предметы первой необходимости.

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