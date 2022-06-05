Mercedes-Benz отзовет около миллиона авто из-за проблем с тормозами

Под требование об отзыве попали автомобили ML, GL и R-класса 2004-2015 годов выпуска.

© Фото: Mercedes Benz, Instagram.com*, Global Look Press

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отзовет около миллиона автомобилей по всему миру из-за возможных проблем с тормозной системой. Об этом сообщает RND со ссылкой на данные Федерального транспортного ведомства.

Причиной является возможная коррозия на усилителе тормозного механизма, которая в худшем случае может привести к потере связи между тормозной системой и педалью тормоза.

Под требование об отзыве попали автомобили ML, GL и R-класса 2004-2015 годов выпуска. В Германии, как уточняется, находятся порядка 70 тысяч автомобилей.

Ранее крупный отзыв автомобилей Mercedes-Benz произошел в России в 2018 году. Под него попали модели С, Е и GLK-класса, произведенные с 2011 по 2017 год. Причиной стало срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

*Instagram - социальная сеть компании Meta Platfoms, признанной экстремистской в России.