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Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню

Анна Касаткина
03:37 05.06.2022
Чтобы избежать неприятностей, следует посоветовал внимательно осматривать ягоды перед покупкой.
Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню
© Фото: Dmytro Smolyenko, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Перед покупкой черешни обязательно нужно осматривать ее внешний вид, иначе можно заработать отравление. Об этом предупредил агроном Михаил Воробьев в интервью радио Sputnik.

На прилавки уже начала поступать черешня из южных регионов страны, скоро начнут поспевать и ягоды, которые растут в Подмосковье. По словам Воробьева, в большинстве случаев ранняя черешня безопасна, однако иногда на ней могут остаться следы ядохимикатов, с помощью которых фермеры борются с вредителями.

«Если съесть такую черешню, то можно ощутить неприятное пощипывание во рту. Такое ощущение - это признак того, что на ягоде остались ядохимикаты, которых быть не должно. Такой черешней можно и отравиться», - рассказал агроном.

Чтобы избежать неприятностей, он посоветовал внимательно осматривать ягоды перед покупкой - наличие ядохимикатов выдает белесый налет. Причем на поверхности он может стираться в процессе транспортировки, однако остается в ложбинке, где плодоножка соединяется с ягодой.

«При выборе черешни надо внимательно смотреть на углубление, чтобы там не было подозрительного белесого налета. Черешню с ним покупать не надо», - резюмировал Воробьев.

Ранее агроном рассказал, чем следует руководствоваться при выборе клубники. Для того, чтобы приобрести вкусную и спелую ягоду, нужно запомнить два правила.

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