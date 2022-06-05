Командующий РВСН рассказал, когда первый полк «Сарматов» встанет на боевое дежурство

Каракаев рассказал и о глобальных задачах РВСН. Первая - поддерживать перевооружение и боевое строительство в ракетных войсках

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Первый ракетный полк с ракетами «Сармат» должен встать на боевое дежурство в Ужурском соединении уже в этом году. Об этом в беседе с «Военной приемкой» на телеканале «Звезда» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Продолжаем перевооружение на комплексы «Авангард». «Сармат» - мы подходим к тому, чтобы в этом году уже поставить первый полк на боевое дежурство в Ужурском соединении. А дальше количество их будет только наращиваться», - сказал командующий.

Каракаев рассказал и о глобальных задачах РВСН. Первая - поддерживать перевооружение и боевое строительство в ракетных войсках. В данный момент уровень современности вооружения составляет 83%, задача – повысить его до 86% в этом году, отметил Каракаев.

«Военная приемка» сняла цикл передач, посвященных громкой новинке – ракете «Сармат». В одном из прошлых выпусков командующий РВСН рассказал о главных отличиях «Сармата» от своего предшественника «Воеводы».