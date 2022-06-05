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В Швейцарии заявили, что санкции Запада против РФ не достигли цели

Алиса Краузе
23:55 05.06.2022
Министр экономики Швейцарии не смог назвать санкции Запада против РФ эффективными.
В Швейцарии заявили, что санкции Запада против РФ не достигли цели
© Фото: Filip Radwanski, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен не решился назвать антироссийские санкции, введенные в связи со спецоперацией по защите ЛДНР, эффективными. Он заявил, что в настоящее время данные меры не достигли своей цели.

«Если цель санкций состоит в скорейшем прекращении войны на Украине», - уточнил политик в интервью газете Blick.

По мнению Пармелена, оценить эффективность мер против РФ, принятых Западом, проблематично. Как подметил министр, если Москва компенсирует сокращение экспорта нефти в Европу увеличением поставок в другие государства по более высоким ценам, то для нее результат торговли не меняется.

Он указал, что Швейцария гарантированно обеспечена продовольствием, ведь не производит крупных закупок у Украины или России. Тем не менее, как посчитал Пармелен, на стране однозначно скажется продовольственный кризис в мире из-за роста цен на зерно и возможного увеличения потока мигрантов из Ближнего Востока и Северной Африки.

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