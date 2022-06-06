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Грамотные действия и мужество: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

Алиса Краузе
00:00 06.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите ДНР и ЛНР.
Грамотные действия и мужество: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Старший лейтенант Артем Иванов, заместитель командира зенитной ракетной батареи

Старший лейтенант Артем Иванов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях, сопряженных с риском для жизни, лично руководил работой зенитного ракетного расчета при отражении ударов воздушного противника.

Позиции батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил подверглись атаке украинских националистов. Желая снизить атакующий потенциал наших войск, националисты предприняли попытку поразить критически важные объекты с помощью ударных беспилотников и оперативно-тактических ракет «Точка-У».

Оперативно оценив ситуацию, Артем немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей противника, расчет под командованием старшего лейтенанта Иванова уничтожил оперативно-тактическую ракету «Точка-У» и два ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ2».

Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Артема Иванова, а также высокий профессионализм его подчиненных сохранили жизни боевых товарищей и не допустили нанесения ударов по живой силе и технике прикрываемых подразделений, что позволило российским военнослужащим перейти в контрнаступление и разгромить наступающего противника.

© Минобороны России

Старший прапорщик Александр Абрамов, старший техник десантно-штурмовой роты

Старший прапорщик Александр Абрамов с начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, действуя в составе ремонтно-эвакуационной группы десантно-штурмового полка, выполнял задачи по эвакуации поврежденной военной и специальной техники во временный пункт сбора, а также по ее ремонту.

Полк, продвигаясь вглубь обороны противника, вел ожесточенные бои с украинскими националистами. Обороняясь, украинские боевики вели ответный минометный огонь по российским десантникам.

После очередного вражеского залпа боевая машина десанта под командованием старшего прапорщика Абрамова была повреждена. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в тяжелых условиях боя старший прапорщик Абрамов в короткие сроки сумел устранить все неисправности и вывести экипаж боевой машины из-под вражеского обстрела.

Затем Александр принял решение вернуться в зону боестолкновения с целью эвакуации других поврежденных боевых машин. На поле боя старший прапорщик Абрамов обнаружил БМД с неисправным поворотным механизмом башни, наводчик которой получил контузию от разорвавшегося рядом боеприпаса и находился без сознания.

Старший прапорщик оперативно восстановил работоспособность башни, после чего огнем из этой же башни уничтожил более десяти единиц живой силы противника.

© Минобороны России

Сержант Николай Губарь, командир боевой машины десантно-штурмового взвода

Десантно-штурмовая рота, в составе которой действовал сержант Николай Губарь, вела наступательные действия на районы, подконтрольные украинским националистам.

В ходе ответного минометного огня противника по позициям боевая машина десанта сержанта Губаря получила повреждения и загорелась. В тяжелых условиях боя командир экипажа проявил хладнокровие и высокие профессиональные качества, оценил обстановку, организовал круговую оборону и совместно с наводчиком-оператором эвакуировал раненого механика-водителя, который не мог самостоятельно покинуть горящую БМД.

В процессе боя экипаж Николая Губаря оказался отрезанным от основных сил российских подразделений. Продвигаясь к своим, экипаж, возглавляемый сержантом Губарем, наткнулся на формирование националистических сил.

Под интенсивным обстрелом из стрелкового оружия и гранатометов российские десантники умело маневрировали и точным огнем уничтожали националистов. Благодаря мужеству и грамотным действиям сержанта Губаря личному составу удалось вернуться к основным силам десантно-штурмового батальона, уничтожив большое количество националистов.

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