Грамотные действия и мужество: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных

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Старший лейтенант Артем Иванов, заместитель командира зенитной ракетной батареи

Старший лейтенант Артем Иванов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик в условиях, сопряженных с риском для жизни, лично руководил работой зенитного ракетного расчета при отражении ударов воздушного противника.

Позиции батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил подверглись атаке украинских националистов. Желая снизить атакующий потенциал наших войск, националисты предприняли попытку поразить критически важные объекты с помощью ударных беспилотников и оперативно-тактических ракет «Точка-У».

Оперативно оценив ситуацию, Артем немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Выполняя задачу по уничтожению воздушных целей противника, расчет под командованием старшего лейтенанта Иванова уничтожил оперативно-тактическую ракету «Точка-У» и два ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар ТБ2».

Смелые и решительные действия старшего лейтенанта Артема Иванова, а также высокий профессионализм его подчиненных сохранили жизни боевых товарищей и не допустили нанесения ударов по живой силе и технике прикрываемых подразделений, что позволило российским военнослужащим перейти в контрнаступление и разгромить наступающего противника.