ЦПВС: боевики в Сирии активизировались после анонса Турцией военной операции

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Боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии активизировались на фоне заявлений официальной Анкары о начале новой военной операции на севере республики. В Идлибской зоне деэскалации зафиксирована активность радикалов, направленная на обострение обстановки. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Стало известно, что боевики занялись накоплением резервов, многократно увеличили активность боевой подготовки. Российский ЦПВС в очередной раз призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте новой антитеррористической операции на севере Сирии первого июня. В заявлении для агентства Anadolu он отметил, что цель Анкары - создание 30-километровой зоны безопасности.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.