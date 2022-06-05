Сборная Украины по футболу проиграла Уэльсу и не попала на Чемпионат мира

Единственный мяч в собственные ворота срезал Андрей Ярмоленко после подачи Гарета Бэйла со штрафного.

© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

Футболисты сборной Украины проиграли соперникам из Уэльса в игре за право выхода на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Встреча состоялась в Кардиффе и завершилась минимальной победой валлийцев.

Единственный гол, решивший судьбу последней путевки на мундиаль, в собственные ворота срезал Андрей Ярмоленко. Это произошло под занавес первого тайма.

Уэльс сыграет на мировом первенстве второй раз в своей истории. Впервые национальная команда этой страны попала на ЧМ в 1958 году и тогда дошла до четвертьфинала. Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.