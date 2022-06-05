Резкий маневр и удар: опубликовано видео ДТП на Садовом кольце
В результате аварии, оказались заблокированы три из пяти полос движения.
© Видео: Дептранс. Оперативно, Telegram © Фото: Дептранс. Оперативно, Telegram
Московский Департамент транспорта опубликовал кадры аварии на внутренней стороне Садового кольца.
Там столкнулись два автомобиля. ДТП произошло в районе пересечения с Комсомольским проспектом.
На место происшествия оперативно прибыли представители экстренных служб. Движение в месте ДТП ограничено на время разбора происшествия и освобождения проезжей части от обломков.