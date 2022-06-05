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Немецких потребителей газа предупредили о грядущих убытках из-за санкций против РФ

Ян Брацкий
16:53 05.06.2022
В минувшую пятницу Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, подразумевающий поэтапный отказ от импорта нефти из России в течение полугода.
Немецких потребителей газа предупредили о грядущих убытках из-за санкций против РФ
© Фото: Газпром
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Санкции против дочерней компании «Газпрома» Gazprom Germania обернутся для немецких налогоплательщиков ежегодными дополнительными расходами в размере около пяти миллиардов евро. Об этом пишет издание Die Welt со ссылкой на информированные источники в энергетической отрасли.

«"Gazprom Germania" теперь вынуждена закупать топливо по высоким ценам на оптовом рынке, чтобы продолжать обслуживать контракты с немецкими коммунальными предприятиями и региональными поставщиками», - говорится в публикации издания.

Подобная санкционная политика неизбежно повлечет за собой повышение цен и негативно скажется на качестве жизни простых граждан Германии, уверены опрошенные изданием спикеры.

В минувшую пятницу Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Новые ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение полугода, а нефтепродуктов - в течение восьми. Кроме того, шестой пакет санкций подразумевает поэтапный отказ от нефти из России, перевозимой по морю. На данный момент исключение сделано для поставок по трубопроводам. От системы SWIFT отключат Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. Также введение новых санкций подразумевает запрет на вещание в Европе телеканалов «Россия РТР/РТР Планета», «Россия 24» и «ТВ Центр - Международный».

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