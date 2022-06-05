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В ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле Горловки украинскими националистами

Анна Назайкина
16:39 05.06.2022
Еще один человек был ранен. Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы повреждения жилых домов на одиннадцати улицах города.
В ДНР сообщили о гибели мирного жителя при обстреле Горловки украинскими националистами
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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При обстреле украинскими националистами Горловки погиб мирный житель, еще один человек был ранен. Об этом говорится в сообщении СЦКК Донецкой Народной Республики.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели гражданского лица и ранении еще одного в результате обстрела ВФУ Калининского района Горловки...погиб мужчина 1952 г.р....ранен мужчина 1976 г.р.», - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате обстрелов со стороны ВСУ были зафиксированы повреждения жилых домов на одиннадцати улицах города. В настоящее время данные о последствиях преступных действий украинских военнослужащих продолжают поступать.

Сегодня В ДНР сообщили, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске. Как сообщили в штабе теробороны республики, представители международной организации остались без офиса и трех служебных автомобилей с дипломатическими номерами.

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