Захарова ответила главе МВД ФРГ на обвинения спецслужб РФ в прослушке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы МВД Германии Нэнси Фрейзер о якобы угрозе прослушки со стороны спецслужб РФ. Захарова напомнила, что обычно к подобным методам прибегают в США.
«Нэнси Фейзер забыла добавить, что германских чиновников всегда прослушивали и прослушивают американцы», - написала дипломат в своем Telegram-канале.
Пятнадцатого апреля начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин рассказал о том, что специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи.
При этом иностранные разведчики получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений, отметил генерал-лейтенант.