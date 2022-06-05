Путин заявил, что РФ в случае поставок Киеву дальних ракет нанесет удары по новым объектам

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва, если Соединенные Штаты будут поставлять Украине ракеты дальнего действия, сделает выводы о нанесения ударов по новым объектам, которые еще не были атакованы.

«Ракеты тогда нужны, да. Но если они будут и будут поставляться, - из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того, чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», - сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Также российский лидер считает, заявки Киева на поставки вооружения, наиболее вероятно, могут быть связаны со стремлением восстановить то, что подверглось уничтожению во время боев.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения народных республик Донбасса. Впоследствии было подчеркнуто, что в отношении действий РФ не может быть использована формулировка «оккупация» - военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.