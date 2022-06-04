В США в результате стрельбы на вечеринке погиб один человек

Кроме этого, пятеро человек получили огнестрельные ранения, их доставили в ближайшую больницу.

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В результате стрельбы на вечеринке в американском округе Честерфилд погиб один человек, пятеро получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал NBC, ссылаясь на источник в полиции.

Также уточняется, что у одного из пяти пострадавших сломана рука. Всех пострадавших доставили в ближайшую больницу. Информации о подозреваемых в стрельбе на данный момент нет. На месте происшествия продолжает работать местная полиция.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали в результате стрельбы на фестивале в городе Тафт в американском штате Оклахома. По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний мужчина. Уточнялось, что смертельное ранение получила 39-летняя женщина, еще семеро человек, среди которых 9-летний ребенок, были госпитализированы с неопасными для жизни травмами.