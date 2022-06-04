Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 12 июня
Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя.
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В Росавиации сообщили, что режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 12 июня.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сказано в сообщении на сайте ведомства.
Российским авиакомпаниям также рекомендовали организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя.
Напомним, до этого Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России был продлен до 6 июня.