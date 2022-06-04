В стране и мире Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 12 июня Виктория Ивашечкина Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Ставрополя. © Фото: Nicolas Economou. ZUMAPRESS, Globallookpress Читайте нас на: В Росавиации сообщили, что режим ограничения полетов в 11 российских аэропортах продлили до 12 июня. «Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сказано в сообщении на сайте ведомства. Российским авиакомпаниям также рекомендовали организовать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя. Напомним, до этого Росавиация сообщила, что режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России был продлен до 6 июня. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика