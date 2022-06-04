В Херсонской области заявили о блокировке Киевом банковских счетов
Киев заблокировал банковские счета на территории Херсонской области. Об этом рассказал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, что речь идет о «Приватбанке» и «Ощадбанке».
«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают», - цитирует РИА Новости его слова.
Кроме этого, он подчеркнул, что в ближайшее время в регионе заработают банки, которые были интегрированы в российскую банковскую систему.
В конце мая Кирилл Стремоусов объявил, что граница Херсонской области с регионами Украины, подконтрольными киевскому режиму, будет закрыта в целях безопасности. Он отметил, что пересечение границы со стороны Николаевской и Днепропетровской областей опасно в связи с систематическими обстрелами украинских боевиков.
По его словам, из Херсонской области есть возможность проехать в Крым или на освобожденную часть Запорожской области, а уже оттуда в республики Донбасса.