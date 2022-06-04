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«Тропа выживания»: лучшие кадры сложнейшего этапа конкурса «Морской десант»

Максим Румянцев
05:08 04.06.2022
Трасса «Тропы выживания» по-настоящему испытывает на прочность.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Калининградской области прошел один из самых зрелищных этапов конкурса «Морской десант» под Названием «Тропа выживания». Почти пять километров бегом, крутые подъемы по абордажным сеткам и заборам, ползком под колючей проволокой - то в пыли, то в ледяной воде.

Трасса «Тропы выживания» по-настоящему испытывает на прочность. Дистанцию надо не просто пройти, а сделать это максимально быстро.

«Здесь в комплексе - выносливость и силовые качества. Здесь легкого нет!», - говорит судья на старте Андрей Лебедев.

Зачет всегда по последнему. Преодолевать новое препятствие можно только после того, как с предыдущим справились все.

«Самое тяжелое - это бежать после рва с водой. Когда форма стала на 10 килограмм тяжелее, уже настоящее испытание идет», - отмечает из команды ДВОКУ Сергей Ермаков.

Впереди - огневой рубеж. Стрелки, пулеметчики и гранатометчики, на дистанции все с личным оружием. После километра по пересеченной местности на  огневом рубеже нужно математически точно решить задачу: сэкономить время и выстрелить как можно быстрее, заработав, возможно, штрафные очки, или удержать дыхание, успокоиться и поразить все мишени. 

Тем не менее для опытного морпеха такие задачи - дело привычное. Решение представитель команды Балтийского флота объясняет в буквальном смысле на пальцах.

«Надо задержать дыхание и поймать мушку ровно, и тогда можно попасть. Мишени очень далеко, и тяжело», - рассказывает Анатолий Ракитянский.

Всего на дистанции - двенадцать препятствий. Перед финишем труднее всего. Последняя стометровка - последний шанс улучшить результат. И тут даже условно раненый должен прийти на финиш вместе со всей командой.

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