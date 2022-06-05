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Шесть часов, ювелирная точность: кадры загрузки гиперзвуковой ракеты «Авангард» в шахту

Вадим Синицын
10:29 05.06.2022
Ракета обладает внушительными габаритами, однако точность загрузки – ювелирная. Зазор для попадания в шахту – всего два сантиметра.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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«Авангард» - знаковая новинка для российских РВСН. Этот комплекс обладает гиперзвуковой ракетой, которую невозможно поразить средствами ПРО. Команда передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда» побывала на ответственной операции – загрузке «Авангарда» в шахту.

Ракета обладает внушительными габаритами, однако точность загрузки – ювелирная. Зазор для попадания в шахту – всего два сантиметра.

«Два сантиметра зазор для такой махины… Казалось бы, при таких габаритах это невозможно, но практика до такой степени отработана, что особых трудностей это не создает», - рассказал старший инженер отдела ракетного вооружения Михаил Карасев.

Изделие опускается в шахту настолько медленно, что само движение сложно заметить. По пути приходится делать остановки. Процесс загрузки занимает шесть часов.

«Это сложная, ответственная операция, которая требовала от личного состава максимальной собранности и точности. К работам привлекались более ста человек. А так же 50 единиц техники. По окончании этих работ будут произведены ряд операций, которые необходимы для подготовки ее к несению боевого дежурства», - отметил исполняющий обязанности заместителя командира дивизии по вооружению Тахир Магияров.

После первого этапа загрузки ракеты в шахтно-пусковую установку несколько дней отводится на различные технологические операции. После них можно констатировать, что очередная межконтинентальная баллистическая ракета «Авангард» заступила на боевое дежурство.

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