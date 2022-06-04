Юрист рассказала, кто имеет право на получение дополнительных ежемесячных выплат

Это могут быть не только граждане РФ, но и иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям.

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Несколько категорий граждан имеют право на получение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Причем это могут быть не только граждане РФ, но и иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям. Об этом заявила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Эксперт в интервью агентству «Прайм» пояснила, что речь идет об инвалидах и детях-инвалидах, ветеранах и членах семей погибших ветеранов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и т.д., а также пострадавших от воздействия радиации. В список тех, кому положены выплаты, также входят герои Труда, герои России и СССР, кавалеры ряда орденов.

Сообщается, что такие выплаты носят социальный и профессиональный характер. Во втором случае деньги предназначены для представителей некоторых профессий. Например, членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, работникам организаций угольной промышленности или работающих в условиях Крайнего Севера и т.д.

Ранее стало известно, что с 1 июня обретает силу решение президента Российской Федерации о повышении пенсий неработающим пожилым людям, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на 10%. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркнул, что все социальные обязательства государства перед россиянами будут выполнены.