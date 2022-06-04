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Байдена с супругой эвакуировали из-за нарушения самолетом запретной зоны

Анна Касаткина
23:58 04.06.2022
Частный самолет по ошибке вошел в закрытое воздушное пространство возле дома президентской четы.
Байдена с супругой эвакуировали из-за нарушения самолетом запретной зоны
© Фото: Michael Reynolds - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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Президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его супругу Джилл эвакуировали из их дома в городе Рехобот-Бич, штат Делавэр, из-за вошедшего в закрытую воздушную зону самолета. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию Белого дома и Секретной службы США.

Частный самолет по ошибке вошел в закрытое воздушное пространство около 13.00 (20.00 мск). После чего, по словам представителя Секретной службы Энтони Гульеми, его перехватили и «немедленно выпроводили» из защищенной зоны. Гульеми добавил, что пилот будет допрошен. Предварительно установлено, что он настроился на другой радиоканал и не следовал поданному уведомлению, а также проигнорировал полетное руководство. Как уточняет агентство, за подобное нарушение пилоту грозит уголовное наказание, штраф и лишение лицензии.

Отмечается, что ситуация не представляла угрозы для четы Байденов, они были ненадолго эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Федеральное управление гражданской авиации США в начале недели создало бесполетную зону радиусом около 16 километров и ограниченную для полетов зону радиусом почти 50 километров в районе пляжа Рехобот, где расположен дом Байденов. Это обычная мера безопасности, которая предпринимается во время прибытия президента.

Джо и Джилл Байден приехали в Рехобот-Бич вечером 2 июня, накануне дня рождения супруги президента. Ожидается, что они пробудут в Делавэре до воскресенья, 5 июня.

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