Медики назвали число заразившихся оспой обезьян в мире

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В мире выявлено порядка 800 случаев заражения оспой обезьян, из них 25 случаев - в США. Такую статистику приводит медицинский регулятор CDC.

На своем сайте медицинский регулятор разместил интерактивную карту, основанную на данных из открытых официальных источников, которая показывает очаги заражения оспой обезьян.

По данным ресурса, актуальным на 17.00 2 июня (01.00 3 июня по мск), в 28 странах выявлено 790 заражений оспой обезьян. На первом месте - Великобритания с 207 случаями, на втором - Испания, где заболели 156 человек, третье занимает Португалия со 138 случаями. В США по состоянию на 14.00 (22.00 мск) 3 июня подтверждено 25 случаев заражения.

Ранее Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) опубликовало рекомендации по борьбе с оспой обезьян. В частности, они предписывают людям с подтвержденным заболеванием и вероятным заражением изолироваться дома.