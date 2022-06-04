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Пять человек погибли и двадцать ранены в результате ночных ударов ВСУ по Донецку

Максим Крюков
23:35 04.06.2022
По предварительной информации, повреждены две школы, лицей, гимназия и ясли-сад.
Пять человек погибли и двадцать ранены в результате ночных ударов ВСУ по Донецку
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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В результате обстрелов со стороны ВСУ из реактивных систем залпового огня «Град» по центральной части Донецка, которые начались около девяти часов вечера, погибли по меньшей мере пять человек, двадцать человек получили ранения. Об этом сообщили в представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донецкой Народной республике.

Стало известно, что были повреждены две школы, лицей, гимназия и ясли-сад в Ворошиловском районе Донецка. Об этом рассказал мэр города Алексей Кулемзин. Он добавил, что серьезность разрушений пока определить трудно из-за опасности новых ракетных ударов.

Сообщается, что украинские военные выпустили сорок ракет по центральному району Донецка, использовав реактивные системы залпового огня «Град».

Также были опубликованы кадры последствий обстрела вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. ВСУ произвели обстрел в 09:20 утра и выпустили четыре ракеты из БМ-27 «Ураган», а также 11 снарядов калибром 122 мм. На опубликованных с места кадрах видны огромные воронки во дворах жилых домов, сгоревшие автомобили и многочисленные обломки.

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