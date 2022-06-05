Обеспечить стремительное наступление: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

© Старший сержант Иван Саксонов, старший наводчик минометного взвода

Старший сержант Иван Саксонов в составе минометного взвода неоднократно наносил огневое поражение противнику.

Саксонов уверенно действовал при выполнении задач по взятию под контроль стратегически важного аэродрома в одном из населенных пунктов. С временной огневой позиции под непрерывным огнем противника Иван уничтожил группу пехоты. Также в бою за аэродром расчетом старшего сержанта уничтожена минометная батарея.

Мужество и отвага Саксонова обеспечили высокую эффективность огневого поражения противника, что привело к его капитуляции.

Сержант Эдуард Ооржак