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Обеспечить стремительное наступление: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

00:00 05.06.2022
Военнослужащие успешно справляются с боевыми задачами благодаря своему опыту, отваге и самоотверженности.
Обеспечить стремительное наступление: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Военные успешно справляются с боевыми задачами благодаря своему опыту, профессионализму, отваге и самоотверженности.

Старший сержант Иван Саксонов, старший наводчик минометного взвода

© Старший сержант Иван Саксонов, старший наводчик минометного взвода

Старший сержант Иван Саксонов в составе минометного взвода неоднократно наносил огневое поражение противнику.

Саксонов уверенно действовал при выполнении задач по взятию под контроль стратегически важного аэродрома в одном из населенных пунктов. С временной огневой позиции под непрерывным огнем противника Иван уничтожил группу пехоты. Также в бою за аэродром расчетом старшего сержанта уничтожена минометная батарея.

Мужество и отвага Саксонова обеспечили высокую эффективность огневого поражения противника, что привело к его капитуляции.

Сержант Эдуард Ооржак

Сержант Эдуард Ооржак<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сержант Эдуард Ооржак

В составе батальонно-тактической группы ВС РФ сержант Эдуард Ооржак освобождал один из населенных пунктов от формирований украинских радикалов.

Националисты организовали на подступах к поселку эшелонированную оборону. Благодаря своему мужеству, самоотверженности и профессионализму в ходе наступления Ооржак уничтожил два опорных пункта противника, боевую машину пехоты и более 15 националистов.

Действия сержанта создали брешь в обороне врага, российские подразделения прорвали редуты и в ходе стремительного наступления освободили населенный пункт.

Старший лейтенант Мирлан Джумагалиев, командир роты

Старший лейтенант Мирлан Джумагалиев, командир роты<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Старший лейтенант Мирлан Джумагалиев, командир роты

В ходе наступления на хорошо укрепленные позиции националистов в районе одного из населенных пунктов старший лейтенант Мирлан Джумагалиев вместе со своим подразделением выполнял доразведку местности. Военнослужащие выявляли минно-взрывные заграждения и диверсионно-разведывательные группы радикалов.

Продвигаясь по местности, Джумагалиев обнаружил пять вражеских долговременных огневых точек. Оценив ситуацию, старший лейтенант оперативно передал их координаты в вышестоящий штаб, после чего, скрытно расположившись на местности, приступил к корректировке артиллерийского огня.

Решительные действия Джумагалиева позволили без потерь уничтожить огневые точки врага с личным составом и боеприпасами, а затем развить стремительное наступление войск в данном районе.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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