Обеспечить стремительное наступление: в МО рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
Военнослужащие успешно справляются с боевыми задачами благодаря своему опыту, отваге и самоотверженности.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Военные успешно справляются с боевыми задачами благодаря своему опыту, профессионализму, отваге и самоотверженности.
Старший сержант Иван Саксонов, старший наводчик минометного взвода