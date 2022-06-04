«Запад не разрешает»: Лавров объяснил паузу в российско-украинских переговорах

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Коллективный Запад после встречи делегаций России и Украины в Стамбуле 29 марта запретил официальному Киеву продолжать переговорный процесс с Москвой. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе интервью телекомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».

«Это к ответу на вопрос о том, есть ли какие-то перспективы у переговоров. Запад не разрешает Украине вести переговоры. Украина два месяца назад вроде бы выдвинула предложение о том, как решить этот вопрос. Мы эти предложения взяли за основу. Так через день Запад запретил украинцам продолжать этот процесс и они ужесточили свою позицию», - сказал Лавров.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что власти Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Европейского союза проводят переговоры, на которых рассматривают варианты возможного перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине, однако украинская сторона в этих дискуссиях участия не принимает.

ТВ-канал также утверждает, что представители стран, в частности, рассматривают итальянский план, при котором предполагается нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и старт украино-российских переговоров, касающихся будущего Крыма и Донбасса. Издание приводит высказывания неназванных западных чиновников, которые заявляют о растущей обеспокоенности тем, что конфликт на Украине может затянуться.