«Армейский запас-2022»: лучших военных поваров наградили в Наро-Фоминске

Из числа победителей и призеров будет сформирована команда для участия в Армейском международном конкурсе «Полевая кухня» в августе 2022 года в Узбекистане.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В подмосковном Наро-Фоминске наградили лучших специалистов продовольственной службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Итоги конкурса «Армейский запас-2022» подвели на базе 190-ой военной школы поваров Западного военного округа (ЗВО).

За победу боролись более 80 кулинаров из военных округов, флотов, видов и родов войск, команды от учебных воинских частей и курсанты. На суд взыскательного жюри были представлены салаты и закуски, первые и вторые блюда, выпечка, десерты и многое другое. Военные повара демонстрировали свои умения, как в полевых условиях, так и на оборудованных кухнях.

На торжественной церемонии награждения, кубки, медали и ценные подарки победителям вручил начальник продовольственного управления Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России, полковник Сергей Нихельман.

«Более двух тысяч младших специалистов продовольственной службы в настоящее время принимают участие в специальной военной операции, ими развернуто более пятисот продовольственных пунктов и 13 отделений полевых механизированных хлебозаводов, где ежедневно организована работа по приготовлению горячей пищи и выпечки свежего хлеба, в том числе и в рамках гуманитарных акций для гражданского населения. Сегодня трудно переоценить их вклад в укреплении боеспособности российской армии», - подчеркнул Нихельман.

Победители «Армейского запаса» определялись в нескольких номинациях. Из числа лучших будет сформирована команда специалистов продовольственной службы для участия в Армейском международном конкурсе «Полевая кухня» в августе 2022 года в Узбекистане.