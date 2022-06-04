Министр просвещения пообещал каждой российской школе театр

На сегодняшний день в российских школах успешно работают 12 тысяч театральных студий и кружков.

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К 2024 году в каждой российской школе должен появиться свой театр. На данный момент в России созданы и успешно работают 12 тысяч таких студий. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов перед финальными показами спектаклей проекта «Школьная классика» в Псковской области.

«Сегодня уже созданы 12 тысяч школьных театров в 100 тысячах школ. Из них 7 тысяч участвуют в проекте "Школьная классика". Мы планируем, что проект охватит практически каждый театр. До 2024 года в каждой школе будет создан школьный театр, в 40 тысячах школ, и поэтому для нас этот проект важен. Сегодня 7 финалистов участвуют, показывают спектакли, мы их записываем, показываем дальше в школах и это мотивирует школьников создавать школьные театры», - приводит ТАСС слова Кравцова.

По его мнению, многие школьники хотят создать собственный театр, игра в котором поможет раскрыть их таланты.