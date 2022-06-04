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От маршей до вальсов: военные музыканты сыграли концерт в парке «Патриот»

Ян Брацкий
19:40 04.06.2022
Для гостей провели мастер-классы, например, по сборке-разборке оружия и оказанию первой медицинской помощи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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От военных маршей и вальсов до всем известных мелодий из любимых мультфильмов и кино. Необычный концерт сегодня состоялся на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил в парке «Патриот». Здесь выступил военный оркестр 147-ой автомобильной базы Минобороны РФ.

С первых звуков коллектив привлек десятки слушателей, на месте устоять было невозможно. Рядом мгновенно образовалась танцплощадка. Впрочем, сами музыканты часть программы также исполнили в движении. 

Здесь же, в парке «Патриот» свыше тысячи человек стали гостями Дня открытых дверей в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Для ребят провели мастер-классы. Например, по сборке-разборке оружия и оказанию первой медицинской помощи. Здесь же можно было поучиться живописи, или покататься в скейт-парке.

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