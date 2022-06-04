В США назвали дипломатической победой Путина визит главы Африканского союза

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Приезд главы Африканского союза Маки Салла в Сочи можно назвать дипломатической победой президента России Владимира Путина.

«Несколько африканских государств в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», - считает журналист CNN издания Дэвид Маккензи.

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Сенегала и главой Африканского союза Маки Салла состоялась накануне. Стороны обсудили санкции против России, которые усугубили продовольственный кризис в Африке, так как у жителей континента из-за них нет доступа к российским зерновым и удобрениям.

Путин заявил, что на новом этапе развития Россия придает большое значение своим отношениям с африканскими странами.