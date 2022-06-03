Без барьеров: победителей фестиваля «Мир равных возможностей» наградили в Москве

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В Москве назвали победителей XII фестиваля социальных Интернет-ресурсов «Мир равных возможностей». Всего на конкурс было подано более 200 заявок из 50 российских регионов и Белоруссии.

Жюри отобрало лучших авторов социально-значимых Интернет-ресурсов в девяти представленных номинациях. Главная цель фестиваля - способствовать преодолению социальных барьеров людьми с ограниченными возможностями, раскрытие их творческого потенциала, интеграция людей с инвалидностью в общество.

Фестиваль-концерт имеет богатую историю и проводится с 2010 года. Неизменно его участниками становятся самые талантливые и активные со всей страны. За годы существования фестиваля, его участники подали более 3000 заявок. В этом году, в рамках мероприятия также прошла выставка работ художников, выступление танцевальных коллективов людей с ограниченными возможностями здоровья.