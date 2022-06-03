Официальная Москва предпринимает все меры для поддержке аграрного сектора на освобожденных территориях Украины, предоставляет посевной материал, разминирует поля.

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Россия заинтересована в том, чтобы Украина, как и Народные республики Донбасса, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности. С таким заявлением выступили в МИД РФ, опубликовав материал «О мифах Евросоюза в сфере продовольственной и энергетической безопасности».

В статье дипломаты аргументировано и поэтапно развенчивают небылицы ЕС о политике официальной Москвы на Украине.

«Россия заинтересована, чтобы Украина так же, как и ДНР и ЛНР, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности. Это отвечает национальным интересам России, а также способствует снижению миграционной нагрузки на нашу страну», - отметили в МИД РФ.

На Смоленской площади подчеркнули, что для осуществления вышеизложенного, Россия предпринимает исчерпывающие меры. Так, на освоенных территориях стартовала посевная, восстанавливается сельскохозяйственная инфраструктура. Для аграриев Донбасса предоставлено 40 тонн посевного материала. Российские саперы продолжают разминирование полей и сельскохозяйственных угодий.