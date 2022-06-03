Путин назвал причины кризиса в энергетическом секторе стран Европы

© Фото: ТРК "Звезда"

К энергетическому кризису страны Европы привела недальновидная политика этих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил глава государства в интервью каналу «Россия 1», энергетический сектор в западных странах был недоинвестирован. Кроме того, правительства этих стран сильно завышали возможности альтернативной энергетики.

Кроме того, руководство европейских стран не прислушалось к просьбам России о сохранении долгосрочных контрактов на поставки газа. Цены поднялись в том числе из-за этого, и Россия здесь не при чем.

В ходе интервью Владимир Путин также оценил ситуацию с назревающим продовольственным кризисом в мире. В частности, президент отметил, что не существует никаких проблем с вывозом украинского зерна и назвал несколько путей для реализации этой идеи. Также Путин заявил, что Россия готова увеличить экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн.