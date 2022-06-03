В стране и мире Изъяты оружие и патроны: во Франции задержаны четверо предполагаемых неонацистов Ян Брацкий Следствие полагает, что задержанные могут быть причастны к незаконному обороту оружия. © Фото: Laurent Coust, KeystonePressAgency, Globallookpress Читайте нас на: Французская полиция задержала в Эльзасе четырех предполагаемых неонацистов. При обыске в их квартире жандармы обнаружили целый оружейный склад. По данным телеканала BFMTV, изъяты 41 единица огнестрельного оружия, около 120 тысяч патронов, десятки килограммов бездымного пороха и приборы для бесшумной стрельбы. В операции по задержанию сторонников ультраправого движения участвовали 200 сотрудников силовых ведомств. Двух задержанных поместили под домашний арест, еще за двумя установлен судебный контроль. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика