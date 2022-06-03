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Изъяты оружие и патроны: во Франции задержаны четверо предполагаемых неонацистов

Ян Брацкий
18:46 03.06.2022
Следствие полагает, что задержанные могут быть причастны к незаконному обороту оружия.
Изъяты оружие и патроны: во Франции задержаны четверо предполагаемых неонацистов
© Фото: Laurent Coust, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Французская полиция задержала в Эльзасе четырех предполагаемых неонацистов. При обыске в их квартире жандармы обнаружили целый оружейный склад.

По данным телеканала BFMTV, изъяты 41 единица огнестрельного оружия, около 120 тысяч патронов, десятки килограммов бездымного пороха и приборы для бесшумной стрельбы.

В операции по задержанию сторонников ультраправого движения участвовали 200 сотрудников силовых ведомств. Двух задержанных поместили под домашний арест, еще за двумя установлен судебный контроль.

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