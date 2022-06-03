В Калужской области начал работу студенческий форум «Пульс времени»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

VII Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации совместно с I Всероссийским инновационным форумом студентов-медиков и молодых врачей «Пульс времени» стартовал в Калужской области. Главная цель форума - создание условий для профессионального диалога между студентами и опытными врачами - экспертами в сфере здравоохранения.

«Форум студентов-медиков проводится в седьмой раз. Это всероссийский форум. Вы тут должны проявить себя, открыть что-то новое, показать любовь к своей будущей профессии, заинтересовать ваших наставников. Ваш энтузиазм очень нужен здравоохранению, за вами будущее. Мы ждем от вас высоких результатов, ведь вы нужны России, нужны своим регионам», - выступил перед собравшимися заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов.

За три дня, что будет работать форум, его гости примут участие в семинарах, мастер-классах, тренингах и деловых играх. По итогам работы организаторы выберут самые яркие инициативы в сфере здравоохранения и передадут их главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.