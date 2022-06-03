МИД РФ ответил на попытки СМИ Италии выдать помощь в борьбе с COVID-19 за шпионаж

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В российском внешнеполитическом ведомстве высказались о попытке итальянских СМИ выдать российскую помощь Риму в борьбе с коронавирусом в 2020 году за шпионскую операцию. Девятого мая телеканал RAI 3 показал соответствующий сюжет.

«Согласно которому российские эпидемиологи весной 2020 года не боролись, рискуя жизнями и здоровьем, с мощной вспышкой коронавирусной инфекции на Севере Италии, а шпионили за силами и военными объектами НАТО в стране», - сообщил МИД РФ на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Впрочем, никаких документальных подтверждений этому представлено не было, отметили на Смоленской площади. Подобные недружественные выпады серьезно вредят российско-итальянским отношениям, заметили в МИД РФ, а также наносят урон моральному облику отдельных представителей официальных лиц и СМИ Италии.

В марте 2020 года по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу была сформирована авиационная группировка из девяти самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для помощи Италии в борьбе с коронавирусом. На Апеннины прибыли ведущие специалисты Минобороны РФ в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями. Специалисты привезли с собой современное оборудование по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.