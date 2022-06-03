Путин поручил обязать землевладельцев участвовать в тушении лесных пожаров на их участках

Также российский лидер поручил внести изменения, которые затрагивают создание федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесных массивов от возгораний.

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Президент России Владимир Путин поручил до ноября 2022 года на законодательном уровне обязать землевладельцев участвовать в тушении пожаров, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.

«Правительству совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство изменений, касающихся....установления обязанности собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, использующих земли для сельскохозяйственного производства, участвовать в тушении пожаров, возникших на соответствующих земельных участках», - говорится в документе.

Также российский лидер поручил внести изменения, которые затрагивают создание федерального резерва сил и средств для выполнения авиационных работ по охране лесных массивов от возгораний.

Утверждается, что поручения главы государства должны быть выполнены до 1 ноября.