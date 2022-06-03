Лавров рассказал о прогрессе в переговорах с Израилем о передаче Александровского подворья
В вопросе передачи России Александровского подворья в Иерусалиме наметился существенный прогресс. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Со слов главы МИД РФ, в обозримом будущем этот процесс можно будет завершить.
«Прогресс есть, он налицо. Израильские власти проявляют понимание в необходимости восстановить эту справедливость», - цитирует РИА Новости заявление Лавров.
Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от храма Гроба Господня. Право собственности на святыню оспаривается с 1917 года.
Семь лет назад Россия обратилась к Израилю с просьбой юридически оформить права Москвы на подворье. Однако заявка не была рассмотрена. Позже стороны вернулись к переговорному процессу.