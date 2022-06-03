В стране и мире Офицер НМ ДНР сообщил о похищении дочери украинскими силовиками Ян Брацкий Похитители пытались склонить офицера Владимира Демченко к сотрудничеству. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Украинские силовики похитили дочь офицера управления Народной милиции ДНР Владимира Демченко. Инцидент, о котором он рассказал сам, произошел в Харькове. «Мне посредством мессенджера Telegram пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйдут на связь"», - приводит ТАСС слова Демченко. Похитители представились сотрудниками сил специальных операций Украины. На протяжении получаса звонившие склоняли Демченко к сотрудничеству, от которого он отказался. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика