Офицер НМ ДНР сообщил о похищении дочери украинскими силовиками
Похитители пытались склонить офицера Владимира Демченко к сотрудничеству.
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Украинские силовики похитили дочь офицера управления Народной милиции ДНР Владимира Демченко. Инцидент, о котором он рассказал сам, произошел в Харькове.
«Мне посредством мессенджера Telegram пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйдут на связь"», - приводит ТАСС слова Демченко.
Похитители представились сотрудниками сил специальных операций Украины. На протяжении получаса звонившие склоняли Демченко к сотрудничеству, от которого он отказался.