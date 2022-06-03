Конгресс США потребовал отчета за выделенные Украине миллиарды долларов
Американские конгрессмены требуют у администрации президента Джо Байдена отчитаться за предоставленную Украине помощь в размере 40 миллиардов долларов, иначе дальнейшая поддержка может быть заблокирована. Об этом сообщает Politico.
«Правительство США направляет (Украине. - Прим.ред.) миллиарды гуманитарной, экономической и военной помощи... Американцы ждут строгого надзора (за выделенными средствами. - Прим.ред.) со стороны Конгресса и полной отчетности от министерства обороны», - заявила изданию сенатор от штата Массачусетс, член Комитета Палаты представителей по вооруженным силам Элизабет Уоррен.
Как отмечает газета, в Конгрессе опасаются, что Белый дом не сможет отчитаться за беспрецедентный объем выделенных средств и отследить тысячи единиц американского вооружения, поставляемого на Украину.
«Некоторые законодатели уже предупреждают администрацию Байдена, что следующий пакет помощи может потерять подавляющую поддержку Конгресса», - пишет издание.
Ключевым фактором, как уточняется, будет то, насколько исчерпывающе за предоставленные средства отчитается Пентагон. Оборонное ведомство уже запаздывает с отчетами о своих расходах на европейскую безопасность, пишет газета.
Ранее в США согласовали очередной пакет военной помощи Украине на сумму 700 миллионов долларов. В него впервые вошли ракетные системы залпового огня большой дальности.