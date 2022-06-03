Захарова заявила, что сейчас рассуждать о встрече Путина и Зеленского нет смысла даже теоретически

Дипломат также поблагодарила всех, кто предлагает свою посредническую роль в переговорах.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на данный момент рассуждать о встрече глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет смысла даже теоретически.

«Я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе», - подчеркнула Захарова, передает РИА Новости.

При этом дипломат добавила, что Россия благодарна всем, кто предлагает свою посредническую роль.

«Заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», - подытожила она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти Украины часто делают противоречащие друг другу заявления, и они не позволяют понять, чего хочет Киев. По его словам, заморозка переговоров РФ и Украины абсолютно контрастирует с заявлениями президента страны Владимира Зеленского.