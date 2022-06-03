Россия помогает: как прошла гуманитарная миссия ВС РФ в древнем городе Босра

Одно из мест, куда заехала гуманитарная колонна - это местный госпиталь. Эта больница единственная в регионе и принимает пациентов не только из провинции Деръаа, но и со всего юга Сирии. А это около полумиллиона человек. От грудных младенцев до стариков.

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Потомки римлян и византийцев, омейядов и айубидов встречают российских военных национальной музыкой. Школа стоящая на земле древней Босры всем сердцем приветствует посланников из Третьего Рима. Офицеров центра по примирению враждующих сторон приглашают на экскурсию по классам учебного заведения. На ней побывал Игорь Лапик.

Наши военные общаются с детьми и учителями. Интересуются школьными предметами и успеваемостью учеников. Спрашивают какие есть проблемы и какая необходима поддержка. Всем очень приятно такое внимание. В ответ благодарят даже самые маленькие.

Россияне, как обычно пожаловали не с пустыми руками, а привезли столь необходимую для местных жителей гуманитарную помощь. Прошедшая война наложила свой отпечаток на все слои общества.

«Нашей школе приходится нелегко. Не хватает спортивного инвентаря, досок, бумаги и даже мела. Нету работы. И многие родители могут позволить купить для ребенка только минимальный набор - пару тетрадей и ручку. Поэтом российская помощь очень важна. Сейчас мы учим детей миру, потому что война очень ухудшает повседневную жизнь», - заметила директор школы Када Касим.

Еще одно место куда заехала гуманитарная колонна - это местный госпиталь. Который имеет стратегическое значение. Эта больница единственная в регионе и принимает пациентов не только из провинции Деръаа, но и со всего юга Сирии. А это около полумиллиона человек. От грудных младенцев до стариков.

«Привезли для больницы необходимое имущество. Это дезинфицирующие средства влажные салфетки. Для питания больных мука, рис, сахар, масло. А для остального населения привезли гуманитарную помощь это мука перловая каша сахар вода», - заявил представитель ЦПВС Марсель Абазов.

Россияне обеспечили медучреждение всем необходимым для лечения больных на несколько месяцев вперед. Медицинский инвентарь не задерживается на складе, а сразу же начинает использоваться при приеме пациентов.

«У нас в госпитале большая нехватка медицинских расходных материалов, лекарств и запчастей для диагностической и лечебной аппаратуры. Уверен что все эти проблемы от влияния американских санкций. Из-за которых осложнились поставки. Сейчас одна надежда только на российское правительство», - признался врач больницы поселения Босра Фабл Аль-Хади.

Главное, знаковое и символичное место в Босре - это древний римский театр, построенный во втором веке нашей эры. О его богатой истории написаны тысячи книг и сняты сотни фильмов. Он считается самым лучше всего сохранившимся сооружением подобного рода. От разрушения его спасли башни пристроенные для защиты от крестоносцев.

«Значение этого римского театра настолько велико в мировой и сирийской культуре, что его даже изобразили на денежной купюре. Вообще, масштаб впечатляет. Зрительных мест столько, что здесь может поместиться население небольшого города. Подъем наверх настолько крут, что что сравним с восхождением на гору. А акустика такова, что на дальних рядах прекрасно слышно, когда актеры разговаривают на сцене шепотом», - прокомментировал корреспондент.

Некогда театр был облицован мрамором и задрапирован шелком. Во время представлений над зрителями распылялась ароматная вода и в воздухе парил дух праздника. Там и по сей день выступают ведущие мировые театральные и фольклорные коллективы. Один из главных центров туризма в Сирии во время войны впал в забвение. Даже люди из соседних поселений не могли сюда приезжать. Не говоря уже об иностранцах. Но сейчас все становится на свои места. И окутанная мифами и легендами земля вновь манит к себе странников со всех уголков земли.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов