В Китае заявили о провале Европы и США в экономической войне с Россией

© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Китайская газета The Global Times опубликовала статью о том, что антироссийский настрой западных стран в экономической борьбе против РФ теряет больше, чем можно было спрогнозировать. Особенно, в вопросе энергетических ресурсов.

«Иллюзорный пузырь солидарности Запада лопнул за день до саммита, когда министр экономики Германии заявил, что единство ЕС «начинает рушиться», когда некоторые страны изо всех сил пытаются ввести эмбарго», - пишет издание.

Автор статьи заявляет, что пока не ясно, насколько сильно пострадает Россия от последнего пакета санкций. Однако ожидается, что страны ЕС столкнутся с серьезными энергетическими трудностями зимой.

«Так чего же выигрывает ЕС от недавно объявленных санкций? Может быть, это просто шанс продемонстрировать их так называемое единство?», - пишет автор материала.

Также обозреватель The Global Times обратил внимание на то, что американский президент Джо Байден не может перестать говорить о важности западного единства. Но в данном случае единство может не быть добродетелью.

Ранее французское издание Le Figaro опубликовало материал о том, что эмбарго ЕС на нефть из России приведет к серьезным последствиям и для Брюсселя, и для Москвы, а также сильно изменит ситуацию на мировом рынке. По мнению экспертов, запрет на поставки российских энергоносителей в Европу морским путем не поспособствует улучшению сегодняшней ситуации, в то время как цены на ресурсы превышают рекордные.