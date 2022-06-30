Противники ограничений на выброс азота засыпали сеном дом министра природы Нидерландов

© Видео: Symph0ny3, Twitter © Фото: Symph0ny3, Twitter

В Нидерландах протестующие фермеры на тракторах прорвали оцепление у дома министра природы и азота Христианны ван дер Вал-Зеггелинк и забросали ее дом сеном.

Видео с произошедшим публикуют в социальных сетях. Таким образом местные аграрии протестуют против намерений властей по сокращению выбросов азота.

Ранее акция прошла под стенами парламента в Гааге, куда привели двух коров. Протесты длятся несколько дней. Десятки тракторов с тюками сена перекрывают магистрали и дороги, фермеры протестуют перед административными зданиями в населенных пунктах.

Власти заявляют, что именно крупный рогатый скот и удобрения провоцируют максимальный выброс азота. Согласно постановлению Верховного суда страны выбросы азота должны быть сокращены в природных зонах на 70%. Однако, это может привести к разорению животноводческих ферм.