В стране и мире Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-8 в Якутии Виктория Ивашечкина Восемь пострадавших в результате инцидента были доставлены в местную больницу. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: «Звезда» публикует видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии. На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло прямо посреди леса. Сейчас на месте происшествия продолжают работать специалисты. Как сообщалось ранее, в результате падения была сильно повреждена хвостовая часть вертолета. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Инцидент произошел в среду, 29 июня. Совершивший жесткую посадку вертолет работал на тушении лесных пожаров. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Восемь пострадавших при жесткой посадке были доставлены в якутскую больницу. Также сообщалось, что в результате ЧП никто не погиб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика