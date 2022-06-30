Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-8 в Якутии
Восемь пострадавших в результате инцидента были доставлены в местную больницу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
«Звезда» публикует видео с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в Алданском районе Якутии. На кадрах видно, что воздушное судно рухнуло прямо посреди леса. Сейчас на месте происшествия продолжают работать специалисты. Как сообщалось ранее, в результате падения была сильно повреждена хвостовая часть вертолета.
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