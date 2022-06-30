Премьер Нидерландов призвал страны помогать Украине ценой своей безопасности

Марк Рютте также раскритиковал членов НАТО за то, что они не посылают Киеву тяжелое вооружение в больших количествах.

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Премьер Нидерландов Марк Рютте призвал страны оказывать военную помощь Украине, даже если после этого они определенное время не смогут защитить свои территории.

«В ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили внимание Украине», - цитирует Politico слова Рютте.

Он также раскритиковал других членов НАТО за то, что они не посылают Киеву тяжелое вооружение в достаточных объемах.

«Вы все еще видите в регионе НАТО, что есть страны, которые колеблются», - добавил Рютте.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вопрос нового финансирования военной помощи Украине не обсуждался, так как денежных средств у Киева пока достаточно. До этого ЕС уже выделял средства Киеву, и общая сумма помощи составила два миллиарда евро.