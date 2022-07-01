В Минобороны рассказали, как рядовой ВС РФ в одиночку уничтожил группу националистов
С первых дней специальной военной операции ВС РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик, российские военнослужащие демонстрируют мужество и героизм.
© Фото: Минобороны России
Рядовой Алексей Зарипов, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по штурму опорного пункта националистов. Ведя бой с ожесточенно обороняющимися радикалами, Алексей заметил укрывшийся за горящим вражеским автомобилем противотанковый расчет.