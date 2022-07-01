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В Минобороны рассказали, как рядовой ВС РФ в одиночку уничтожил группу националистов

00:00 01.07.2022
С первых дней специальной военной операции ВС РФ по защите Донецкой и Луганской народных республик, российские военнослужащие демонстрируют мужество и героизм.
В Минобороны рассказали, как рядовой ВС РФ в одиночку уничтожил группу националистов
© Фото: Минобороны России
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Рядовой Алексей Зарипов, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по штурму опорного пункта националистов. Ведя бой с ожесточенно обороняющимися радикалами, Алексей заметил укрывшийся за горящим вражеским автомобилем противотанковый расчет.

© Минобороны России

Мгновенно оценив угрозу, рядовой Зарипов, не теряя времени и не давая противнику возможности произвести выстрел первым, огнем из пулемета уничтожил группу диверсантов. Продолжая вести бой, Алексей прицельным огнем из пулемета застрелил до 10 боевиков. Смелые и решительные действия рядового позволили группе без потерь завладеть опорным пунктом националистов, где в ходе осмотра были обнаружены образцы вооружения иностранного производства.

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик расчет радиолокационного комплекса разведки в составе младшего сержанта Владимира Балабанова, ефрейтора Дмитрия Меркулова и ефрейтора Николая Миносяна, выполнял боевые задачи по обнаружению артиллерийских и минометных позиций.

© Минобороны России

Благодаря профессионализму и слаженности, расчет радиолокационного комплекса обнаружил и своевременно передал на командный пункт данные о расположении более чем 500 единиц бронетехники националистов, в которые входили реактивные системы залпового огня, системы противовоздушной обороны, пусковые установки тактических ракет, артиллерийские орудия и позиции, а также минометные расчеты.

На основании достоверных и оперативных данных, по позициям националистов наносились высокоточные ракетные и артиллерийские удары, что значительно ослабило боевые возможности националистов и лишило их атакующего потенциала.

Материл подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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