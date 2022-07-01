В Минобороны рассказали, как рядовой ВС РФ в одиночку уничтожил группу националистов

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Мгновенно оценив угрозу, рядовой Зарипов, не теряя времени и не давая противнику возможности произвести выстрел первым, огнем из пулемета уничтожил группу диверсантов. Продолжая вести бой, Алексей прицельным огнем из пулемета застрелил до 10 боевиков. Смелые и решительные действия рядового позволили группе без потерь завладеть опорным пунктом националистов, где в ходе осмотра были обнаружены образцы вооружения иностранного производства.

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик расчет радиолокационного комплекса разведки в составе младшего сержанта Владимира Балабанова, ефрейтора Дмитрия Меркулова и ефрейтора Николая Миносяна, выполнял боевые задачи по обнаружению артиллерийских и минометных позиций.