Лидер группы «СерьГа» выступил перед участниками спецоперации

Артист исполнил известные песни, такие как «Страна Чудес», «Там, где клен шумит», «Луч Солнца золотого».

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Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин присоединился к акции «Лучшим воинам Мира» и посетил участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье.

Артист выразил слова благодарности военнослужащим, отметив большую силу духа наших военнослужащих и огромную любовь к Родине, ко всему родному.

«Низкий поклон всем, кто сражается, кто сейчас выздоравливает, погибшим - светлая память», - сказал Сергей Галанин.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Страна Чудес», «Там, где клен шумит», «Луч Солнца золотого».