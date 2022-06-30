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Лидер группы «СерьГа» выступил перед участниками спецоперации

23:33 30.06.2022
Артист исполнил известные песни, такие как «Страна Чудес», «Там, где клен шумит», «Луч Солнца золотого».
Лидер группы «СерьГа» выступил перед участниками спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин присоединился к акции «Лучшим воинам Мира» и посетил участников специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР, проходящих лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале им. А.А. Вишневского в Подмосковье.

Артист выразил слова благодарности военнослужащим, отметив большую силу духа наших военнослужащих и огромную любовь к Родине, ко всему родному.

«Низкий поклон всем, кто сражается, кто сейчас выздоравливает, погибшим - светлая память», - сказал Сергей Галанин.

В ходе выступления, которое прошло в клубе госпиталя, артист исполнил известные песни, такие как «Страна Чудес», «Там, где клен шумит», «Луч Солнца золотого».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Напомним, социально-культурная акция «Лучшим воинам Мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.

Ранее сообщалось, что российская автор и исполнитель песен, музыкант Юлия Чичерина выступила перед участниками специальной операции по защите Донбасса в военном госпитале Екатеринбурга. Артистка исполнила более десяти музыкальных композиций, включая знаменитые «Рвать», «Добровольческая» и «Дискотека».

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.

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