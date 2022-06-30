В Эстонии и Великобритании появится штаб-квартира программы инноваций НАТО

В ней будут заниматься поддержкой новых технологий с целью укрепления обороноспособности.

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На саммите НАТО, проходящем в эти дни в Мадриде, приняли решение создать фонд инноваций, который будет поддерживать развитие новых технологий с целью укрепления обороноспособности союзников. Предполагается, что штаб-квартиру программы разместят в Эстонии и Великобритании. Об этом сообщили в правительстве Эстонии.

«Я рада, что совместно с Великобританией мы будем делить европейскую штаб-квартиру программы DIANA. В Эстонии будет действовать один из акселераторов DIANA и центры тестирования технологий. Фонд инноваций НАТО вместе с DIANA позволит альянсу сохранить лидерские позиции в сфере инноваций», - сообщила премьер-министр прибалтийской страны Кая Каллас.

Напомним, сегодня в ходе саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его армия усилит военное присутствие на восточном фланге альянса.