Шагнувшие в бессмертие: на сайте Минобороны РФ опубликованы архивные документы о Николаевском десанте

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России запустило очередной мультимедийный раздел, посвященный освобождению Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Проект «Шагнувшие в бессмертие: героический Николаевский десант» рассказывает о подвигах красноармейцев в боях за Николаев.

При освобождении Николаева советское руководство провело уникальную операцию. В тыл врага высадился отряд десантников старшего лейтенанта Константина Ольшанского, которому удалось перерезать коммуникации фашистов, в течении нескольких недель сдерживать десятикратного превосходящего противника и отвлечь его с фронта.

В разделе МО РФ, основанном на материалах Центрального архива ведомства, представлены учетные карточки воинских захоронений и мемориалов города Николаева, наградные материалы похороненных в них советских воинов, журналы боевых действий частей и соединений Красной Армии, оперативные карты, материалы о жизни николаевцев в период немецко-фашисткой оккупации, подробный отчет о героическом и легендарном Николаевском десанте.